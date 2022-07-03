Си Цзиньпин поздравил Беларусь и Президента с Днём Независимости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в поздравлении подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И выразил готовность вместе с нами прилагать усилия, чтобы использовать тридцатилетие установления дипотношений между двумя странами как возможность вывести сотрудничество в различных областях на новую ступень на благо двух стран и их народов.

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