С уст заокеанских политиков не сходит имя Президента Беларуси. Так, накануне в стенах Овального кабинета Белого дома Дональд Трамп в который раз подчеркнул авторитет Александра Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его мнению, Президент Беларуси – сильный лидер и уважаемый человек.

Дональд Трамп, Президент США:

Несколько недель назад писали очень мало, хотя стоило бы, но это был красивый жест. Глава Беларуси – очень уважаемый человек, сильный человек и лидер. Он освободил 16 осужденных.

Говоря с журналистами о планах на будущее, Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Хотя и признал, что ситуация оказалась несколько сложнее, чем предполагалось изначально. Он также не упустил возможность упомянуть, что за его плечами целых семь разрешенных военных конфликтов. При этом, по мнению Трампа, заслугам есть куда расти. И вот для поддержания боевого духа штатов он решил переименовать Минобороны США – Пентагон – в Департамент войны. Соответствующий указ был подписан накануне.

Тайсон Баркер, внештатный старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета:

Мы видели, что Трамп уже проделал такое с Мексиканским заливом, назвав его Американским. Теперь он хочет оставить свой отпечаток на тех институтах, которые почитаются в Соединенных Штатах. Название «Министерство войны» дает ведомству обороны более агрессивную окраску и как бы говорит нам о том, что США играют глобальную роль в мире.