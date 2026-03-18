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Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном

18 марта 2026 06:43
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Вашингтон выразил серьезное недовольство ближайшими партнерами: Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном-2

Американского лидера возмутило нежелание европейцев предоставить минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. Трамп напомнил, что США на протяжении 40 лет защищают партнеров, разместив на их территории десятки тысяч солдат, и вправе рассчитывать на ответную помощь. В Европе, однако, дали понять, что этот конфликт не считают своей войной: глава европейской дипломатии заявила об отсутствии готовности расширять миссию на Ормузский пролив. От участия уже отказались Британия, Франция, Германия и даже традиционно лояльная Польша. В ответ Трамп пригрозил НАТО мрачным будущим, если союзники продолжат оставаться в стороне.

# США # Дональд Трамп

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