Вашингтон выразил серьезное недовольство ближайшими партнерами: Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вашингтон выразил серьезное недовольство ближайшими партнерами: Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американского лидера возмутило нежелание европейцев предоставить минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. Трамп напомнил, что США на протяжении 40 лет защищают партнеров, разместив на их территории десятки тысяч солдат, и вправе рассчитывать на ответную помощь. В Европе, однако, дали понять, что этот конфликт не считают своей войной: глава европейской дипломатии заявила об отсутствии готовности расширять миссию на Ормузский пролив. От участия уже отказались Британия, Франция, Германия и даже традиционно лояльная Польша. В ответ Трамп пригрозил НАТО мрачным будущим, если союзники продолжат оставаться в стороне.