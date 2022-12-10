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Премьер-министр Латвии: Прибалтика сильнее остальных пострадала от введённых против Москвы ограничений

10 декабря 2022 08:45
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Новости Латвии. С противоречивым заявлением 9 декабря выступил премьер-министр Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, Прибалтика сильнее остальных пострадала от введенных против Москвы ограничений, тем не менее санкционное давление на Россию стоит продолжить.  

Премьер-министр Латвии: Прибалтика сильнее остальных пострадала от введённых против Москвы ограничений-1

Глава латвийского правительства считает, что поддержать Украину гораздо важнее, чем «кратковременное благо». Хотя это благо, собственно, – народ Латвии, который вынужден жить в режиме экономии, отказываться от базовых потребностей и менять планы по ходу того, как растут цены в стране. Напомним, годовая инфляция в Латвии превысила 22 %.  

Премьер-министр Латвии: Прибалтика сильнее остальных пострадала от введённых против Москвы ограничений-4

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