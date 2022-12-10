Премьер-министр Латвии: Прибалтика сильнее остальных пострадала от введённых против Москвы ограничений

Новости Латвии. С противоречивым заявлением 9 декабря выступил премьер-министр Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, Прибалтика сильнее остальных пострадала от введенных против Москвы ограничений, тем не менее санкционное давление на Россию стоит продолжить.

Глава латвийского правительства считает, что поддержать Украину гораздо важнее, чем «кратковременное благо». Хотя это благо, собственно, – народ Латвии, который вынужден жить в режиме экономии, отказываться от базовых потребностей и менять планы по ходу того, как растут цены в стране. Напомним, годовая инфляция в Латвии превысила 22 %.