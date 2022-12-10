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Сотрудники Королевской почты в Великобритании начали серию забастовок

10 декабря 2022 08:41
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Новости Великобритании. Доставка рождественских подарков под угрозой для жителей Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники Королевской почты начали серию забастовок.  

Сотрудники Королевской почты в Великобритании начали серию забастовок-1

Недовольные низкой оплатой труда люди заняли всю площадь у здания. Предположительно, участие в акции приняли до 15 тысяч человек. На фоне небывалого роста инфляции протестующие требовали пересмотреть зарплаты. Настроены британские почтальоны решительно. До конца декабря, если правительство не пойдет навстречу, сотрудники намерены провести еще несколько забастовок.  

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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