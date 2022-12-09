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Моравецкий: Польша намерена сравняться с США по затратам на оборону

09 декабря 2022 19:37
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Новости Польши. Польша намерена сравняться с США по затратам на оборону. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моравецкий: Польша намерена сравняться с США по затратам на оборону-1

По его словам, есть большая вероятность того, что в 2023 году США и Польша окажутся двумя странами, которые потратят больше всего средств по отношению к ВВП на вооружение и модернизацию армии. Отметим, на оборону в 2023 году польское правительство выделило более 20 миллиардов долларов. Ожидается, что еще порядка 6-8 миллиардов долларов будут храниться во внебюджетном фонде, который предназначен для финансирования закупок вооружения за рубежом.

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# Оружие и боеприпасы # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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