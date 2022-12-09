Моравецкий: Польша намерена сравняться с США по затратам на оборону

Новости Польши. Польша намерена сравняться с США по затратам на оборону. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, есть большая вероятность того, что в 2023 году США и Польша окажутся двумя странами, которые потратят больше всего средств по отношению к ВВП на вооружение и модернизацию армии. Отметим, на оборону в 2023 году польское правительство выделило более 20 миллиардов долларов. Ожидается, что еще порядка 6-8 миллиардов долларов будут храниться во внебюджетном фонде, который предназначен для финансирования закупок вооружения за рубежом.