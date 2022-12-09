Сотрудников Европарламента подозревают во взяточничестве. 4 человека арестованы для допроса

Сотрудники Европарламента подозреваются во взяточничестве и отмывании денег. Прокуратура Бельгии начала расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в течение нескольких месяцев следователи подозревали одну из стран Персидского залива во влиянии на экономические и политические решения Европейского парламента, подкупая людей, которые там работали. Полиция изъяла около 600 тысяч евро наличными, а также конфисковала компьютерное оборудование и мобильные телефоны. Четыре человека, в том числе бывший депутат Евросоюза, были арестованы для допроса.