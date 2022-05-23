Пожар на филиппинском пароме. Семь человек погибли, ещё семь пропали без вести

Новости Филиппин. Семь человек погибли, еще семь пропали без вести при пожаре на пароме на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на борту находились 134 пассажира. Когда вспыхнуло пламя, многие из них, не дожидаясь помощи, бросились в воду, где их подбирали прибывшие на место происшествия лодки местных жителей и корабли береговой охраны.