Пожар на филиппинском пароме. Семь человек погибли, ещё семь пропали без вести

Новости Филиппин. Семь человек погибли, еще семь пропали без вести при пожаре на пароме на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на борту находились 134 пассажира. Когда вспыхнуло пламя, многие из них, не дожидаясь помощи, бросились в воду, где их подбирали прибывшие на место происшествия лодки местных жителей и корабли береговой охраны.
Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. На Филиппинах, в состав которых входит более 7 000 островов, часто происходят крушения судов. Их владельцы, желая заработать, берут больше пассажиров, чем те могут выдержать. Многие из них просто изношены.
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