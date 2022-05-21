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В Словакии река Слана стала оранжевой из-за попадания в воду отходов при добыче руды

21 мая 2022 09:30
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Новости Словакии. Река Слана в Словакии окрасилась в оранжевый цвет. Причиной стала загрязненная вода, вытекающая из шахты по добыче руды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Словакии река Слана стала оранжевой из-за попадания в воду отходов при добыче руды-1

Из-за высокого содержания в реке железа и цинка умирают животные и рыба. Ситуация грозит экологической катастрофой. По словам местных жителей, это длится как минимум с февраля, а власти до сих пор не решили вопрос. Тем временем отравленная вода уже достигла Венгрии.  

# Экология # Фотофакт

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