Японцы вышли на акции протеста, потому что к ним прилетел Байден

Новости Японии. В Японии прошли акции протеста против визита в страну Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей вышли на улицы, опасаясь, что приезд главы Белого дома усилит напряженность в отношениях с Китаем.
Новости Японии. В Японии прошли акции протеста против визита в страну Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей вышли на улицы, опасаясь, что приезд главы Белого дома усилит напряженность в отношениях с Китаем.
Президент США прибыл на саммит по безопасности с участием глав Японии, Индии и Австралии, где лидеры обсудят борьбу с влиянием Китая в регионе. Это и вызвало возмущение японцев, которые считают, что их страна и Соединенные Штаты пытаются вести агрессивную борьбу против Пекина.
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