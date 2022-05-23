8 человек погибли при урагане в Канаде. Полмиллиона остались без электричества

Новости Канады. Восемь человек погибли при урагане, который пронесся по центральной и восточной части Канады. Более полумиллиона человек остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, порывы которого достигали 130 километров в час, с легкостью валил деревья и опоры линии электропередачи. Многие дороги оказались полностью заблокированными. Экстренные службы обратились к жителям с просьбой не звонить на горячие линии, так как все аварийные и спасательные бригады работали на многочисленных местах ЧП. Сейчас власти пытаются оценить масштабы ущерба, нанесенного стихией.