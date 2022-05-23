Чешского запаса продовольствия на случай ЧС хватит лишь на полтора дня

Пополнить запасы пока нечем и, главное – не за что. Для того чтобы поддержать население хотя бы полмесяца, необходимо около 500 миллионов евро. Это громадные для бюджета деньги. Но Министерство сельского хозяйства страны требует увеличить запас продовольствия и как можно скорее найти для этого средства. Тем более, что в условиях нынешней ситуации в мире продукты дешевле не станут. И каждый день промедления будет стоить дороже и дороже.

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