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Чешского запаса продовольствия на случай ЧС хватит лишь на полтора дня

23 мая 2022 10:44
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Новости Чехии. Чехия ощутила на себе дыхание продовольственного кризиса. Продуктов на случай чрезвычайной ситуации в стране хватит лишь на полтора дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешского запаса продовольствия на случай ЧС хватит лишь на полтора дня-1

Пополнить запасы пока нечем и, главное – не за что. Для того чтобы поддержать население хотя бы полмесяца, необходимо около 500 миллионов евро. Это громадные для бюджета деньги. Но Министерство сельского хозяйства страны требует увеличить запас продовольствия и как можно скорее найти для этого средства. Тем более, что в условиях нынешней ситуации в мире продукты дешевле не станут. И каждый день промедления будет стоить дороже и дороже.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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