В метро Нью-Йорка мужчина открыл огонь по одному из пассажиров и спокойно вышел на следующей станции

Новости США. Один человек убит при стрельбе в нью-йоркском метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщениям многочисленных свидетелей, огонь неожиданно открыл один из пассажиров вагона подземки. Он достал пистолет и выстрелил в мужчину, который сидел недалеко от него.