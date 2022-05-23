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В метро Нью-Йорка мужчина открыл огонь по одному из пассажиров и спокойно вышел на следующей станции

23 мая 2022 08:18
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Новости США. Один человек убит при стрельбе в нью-йоркском метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщениям многочисленных свидетелей, огонь неожиданно открыл один из пассажиров вагона подземки. Он достал пистолет и выстрелил в мужчину, который сидел недалеко от него.

В метро Нью-Йорка мужчина открыл огонь по одному из пассажиров и спокойно вышел на следующей станции-1

Затем спокойно вышел на следующей станции. Полиция сейчас ищет преступника. В последнее время в Нью-Йорке отмечается всплеск нападений на пассажиров метро. Последний такой крупный случай произошел 12 апреля, когда неизвестный бросил дымовые шашки и открыл стрельбу, ранив 20 человек.

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# Стрельба в США # Фотофакт

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