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В Германии из-за сильного шторма погиб мужчина, ещё 40 человек пострадали

22 мая 2022 08:36
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Новости Германии. Мужчина погиб от сильного шторма на западе Германии, 40 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии из-за сильного шторма погиб мужчина, ещё 40 человек пострадали-1

В стране продолжают ликвидировать последствия торнадо, который уже несколько дней сносит все на пути. Поломаны деревья, заблокированы дороги, испорчен транспорт. Людям советуют оставаться дома, поскольку в ближайшие дни штормовая погода сохранится, по сообщениям немецкой метеорологической службы.  

# Погода # Фотофакт

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