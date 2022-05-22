В Германии из-за сильного шторма погиб мужчина, ещё 40 человек пострадали

Новости Германии. Мужчина погиб от сильного шторма на западе Германии, 40 человек получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжают ликвидировать последствия торнадо, который уже несколько дней сносит все на пути. Поломаны деревья, заблокированы дороги, испорчен транспорт. Людям советуют оставаться дома, поскольку в ближайшие дни штормовая погода сохранится, по сообщениям немецкой метеорологической службы.