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Путин поздравил Лукашенко и белорусов с Днём Независимости

03 июля 2022 07:36
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В адрес Александра Лукашенко начинают поступать поздравления зарубежных лидеров с Днем Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин поздравил Лукашенко и белорусов с Днём Независимости-1

Так, президент России Владимир Путин отметил, дата, которая связана с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет важное значение как для белорусов, так и для россиян. Он подчеркнул важность сохранения и укрепления уз дружбы и взаимопомощи. Кроме того, президент России высказал уверенность в том, что наши государства будут и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи. В заключение он пожелал крепкого здоровья Александру Лукашенко и благополучия народу Беларуси.

# День Независимости # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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