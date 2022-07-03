Путин поздравил Лукашенко и белорусов с Днём Независимости

Так, президент России Владимир Путин отметил, дата, которая связана с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет важное значение как для белорусов, так и для россиян. Он подчеркнул важность сохранения и укрепления уз дружбы и взаимопомощи. Кроме того, президент России высказал уверенность в том, что наши государства будут и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи. В заключение он пожелал крепкого здоровья Александру Лукашенко и благополучия народу Беларуси.