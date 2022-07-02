Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны

В Испании не утихают акции протеста против НАТО. Жителей страны возмутило решение правительства увеличить вклад в финансирование альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Испании не утихают акции протеста против НАТО. Жителей страны возмутило решение правительства увеличить вклад в финансирование альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению протестующих, этот военный блок никому и никогда не давал гарантии мира. Под эгидой НАТО США пытается навязать европейским странам свою политику, лишая их возможности самостоятельно принимать решения. То есть происходит скрытая американская оккупация Европы.
Мигель Урбан, депутат Европарламента:
У нас слишком много причин быть против НАТО. Мы говорим «нет» империализму, который ищет только несчастья для людей, который ищет только войны. И мы видели, что лейтмотивом НАТО является война. Его экзистенциальный долг – не оборона, но империализм, это оккупация, которую мы видели много раз.
По мнению протестующих, деньги, которые власти страны хотят потратить на новые вооружения и содержание НАТО, будут отобраны у здравоохранения, образования, культуры и других сфер.
Вместо того чтобы бороться с инфляцией и решать экономические проблемы, правительство тратит бюджет на военные программы НАТО, которые служат интересам лишь немногих, убивают невинные жизни и разрушают общество.
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