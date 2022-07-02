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Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны

02 июля 2022 17:31
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В Испании не утихают акции протеста против НАТО. Жителей страны возмутило решение правительства увеличить вклад в финансирование альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны-1

По мнению протестующих, этот военный блок никому и никогда не давал гарантии мира. Под эгидой НАТО США пытается навязать европейским странам свою политику, лишая их возможности самостоятельно принимать решения. То есть происходит скрытая американская оккупация Европы.

Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны-4

Мигель Урбан, депутат Европарламента:
У нас слишком много причин быть против НАТО. Мы говорим «нет» империализму, который ищет только несчастья для людей, который ищет только войны. И мы видели, что лейтмотивом НАТО является война. Его экзистенциальный долг не оборона, но империализм, это оккупация, которую мы видели много раз.

Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны-7

По мнению протестующих, деньги, которые власти страны хотят потратить на новые вооружения и содержание НАТО, будут отобраны у здравоохранения, образования, культуры и других сфер.

Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны-10

Вместо того чтобы бороться с инфляцией и решать экономические проблемы, правительство тратит бюджет на военные программы НАТО, которые служат интересам лишь немногих, убивают невинные жизни и разрушают общество.

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# Акции протеста # Мигель Урбан # Фотофакт

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