Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны

В Испании не утихают акции протеста против НАТО. Жителей страны возмутило решение правительства увеличить вклад в финансирование альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению протестующих, этот военный блок никому и никогда не давал гарантии мира. Под эгидой НАТО США пытается навязать европейским странам свою политику, лишая их возможности самостоятельно принимать решения. То есть происходит скрытая американская оккупация Европы.

Мигель Урбан, депутат Европарламента:

У нас слишком много причин быть против НАТО. Мы говорим «нет» империализму, который ищет только несчастья для людей, который ищет только войны. И мы видели, что лейтмотивом НАТО является война. Его экзистенциальный долг – не оборона, но империализм, это оккупация, которую мы видели много раз.