Новости Украины. В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, но и в окрестностях Киева. Минобороны России: «Огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ» (здесь подробности).

В самом городе тоже стреляют. Накануне снаряд попал в жилой дом. Этой ракетой украинские ПВО пытались предотвратить обстрел аэропорта «Жуляны». Власти сообщают об отсутствии жертв, однако на кадрах видно, как выносят раненых. Более того, ВСУ активно используют тактику «выжженной земли». Отступая, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки. По последней информации, российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Василий Небензя – Западу: вы сделали Украину пешкой в геополитической игре, не заботясь об интересах народа (подробнее здесь).