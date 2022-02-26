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Поражён 821 объект военной инфраструктуры Украины, мирное население спешно покидает страну

26 февраля 2022 11:39
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Новости Украины. В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, но и в окрестностях Киева.  

Минобороны России: «Огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ» (здесь подробности).  

Поражён 821 объект военной инфраструктуры Украины, мирное население спешно покидает страну-1

В самом городе тоже стреляют. Накануне снаряд попал в жилой дом. Этой ракетой украинские ПВО пытались предотвратить обстрел аэропорта «Жуляны». Власти сообщают об отсутствии жертв, однако на кадрах видно, как выносят раненых. Более того, ВСУ активно используют тактику «выжженной земли». Отступая, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки. По последней информации, российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины.  

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Поражён 821 объект военной инфраструктуры Украины, мирное население спешно покидает страну-4

На фоне событий в Украине, мирное население спешно покидает страну, пересекая границу как в западном, так и в восточном направлении. За сутки в Беларусь въехали 145 граждан. Для помощи беженцам Генсек Организации Объединенных Наций учредил должность Кризисного координатора ООН по Украине.  

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# Международная политика # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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