«Белавиа» скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно, избегая закрытых и опасных территорий

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана – «Белавиа» скорректировала маршрут из Минск-Дубай-Минск. ОАЭ – единственное направление, на котором полетную карту пришлось адаптировать в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальные рейсы выполняются в прежнем режиме.

15 июня «Белавиа» скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно: рейс был выполнен в обход закрытых и потенциально небезопасных для гражданской авиации территорий. Воздушное судно совершило техническую посадку в Ташкенте для дозаправки и прибыло в Дубай с задержкой. Обратный рейс выполнили по аналогичной схеме.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:

Авиакомпания предупредила пассажиров рейса и туристических операторов об изменении в расписании рейса и продолжает отслеживать ситуацию в регионе для обеспечения безопасности полетов. Ближайший рейс запланирован на завтра, из Дубая летит полный борт – 189 пассажиров.

Это временная мера, продиктованная стремлением обеспечить безопасность пассажиров. Тем, кто еще собирается в путешествие, следует учитывать складывающуюся ситуацию, а также отслеживать официальные уведомления о возможном введении ограничений на использование воздушного пространства и о приостановке работы аэропортов.