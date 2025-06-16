КСИР: операции против Израиля будут продолжены до полного уничтожения

Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что военные операции против Израиля будут продолжены до его полного уничтожения. Об этом пишет РИА Новости.

По их словам, ответные атаки будут еще более мощными и разрушительными.

В ночь на 13 июня Израиль провел масштабную операцию «Восстающий лев», нанеся удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана.

Среди жертв были высокопоставленные иранские военные и ученые.

В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3», нанося удары по военным объектам Израиля. Аятолла Али Хаменеи осудил действия Израиля, заявив о «горькой участи», которая его ожидает.