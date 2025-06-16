МИД: ситуация с белорусскими туристами в ОАЭ остаётся под контролем

Ситуация с белорусскими туристами, находящимися в Объединенных Арабских Эмиратах, остается стабильной и под контролем, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что путешественники, приехавшие по групповым турам, обеспечены необходимыми условиями проживания, воздушное пространство открыто, а регулярные рейсы в Беларусь продолжают выполняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В генконсульство нашей страны в Дубае обратились более 30 наших соотечественников. Диппредставительство поддерживает с ними постоянную связь.