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МИД: ситуация с белорусскими туристами в ОАЭ остаётся под контролем

16 июня 2025 13:37
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Ситуация с белорусскими туристами, находящимися в Объединенных Арабских Эмиратах, остается стабильной и под контролем, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что путешественники, приехавшие по групповым турам, обеспечены необходимыми условиями проживания, воздушное пространство открыто, а регулярные рейсы в Беларусь продолжают выполняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В генконсульство нашей страны в Дубае обратились более 30 наших соотечественников. Диппредставительство поддерживает с ними постоянную связь.

МИД: ситуация с белорусскими туристами в ОАЭ остаётся под контролем-2

Прорабатываются разные варианты возвращения, в том числе с участием национального авиаперевозчика. Граждане могут организовать обратный вылет на общих основаниях. Дипломаты готовы оказывать всю необходимую помощь и всегда на связи с белорусскими туристами в ОАЭ. МИД продолжит следить за ситуацией и своевременно информировать о ее развитии.

# МИД Республики Беларусь # Конфликт на Ближнем Востоке

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