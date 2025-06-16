Мировые лидеры призывают Израиль и Иран к урегулированию конфликта

Мировое сообщество обеспокоено эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры многих стран и международных организаций обратились к властям Израиля и Ирана с призывом немедленно прекратить бомбардировки. Однако в сторону урегулирования ситуации ни одна из противоборствующих стран пока не смотрит. Они лишь обмениваются все более грозными заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В СМИ появились сообщения, что после массированных атак Тегеран рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Позже, правда, парламент эту информацию опроверг. Тем не менее президент исламской республики заявил, что Израиль ждет законный и мощный ответ на бомбардировки.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана:

Иранский народ и его официальные лица не будут молчать перед лицом этого преступления. Законный и мощный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о своих глупых действиях. Как Исламская Республика Иран посвятила все свои усилия миру и стабильности в регионе и доказала свою готовность к длительным и укрепляющим доверие переговорам в поисках мира, она также решительно ответит на любую агрессию и предпримет решительные действия для законной защиты территориальной целостности страны.

Израиль начал бомбить Иран на прошлой неделе, заявив, что Тегеран находится на пороге создания атомной бомбы. Несмотря на то, что исламская республика всегда заявляла о мирном характере своей ядерной программы. Четвертый день страны обмениваются смертоносными ударами. Под обстрел попали три израильских города, включая Тель-Авив. Повреждение получило посольство США, а также жилые постройки. Экстренные службы разбирают завалы, ведутся поиски выживших. Счет жертв – идет на десятки, сотни людей с обеих сторон пострадали. Израиль приостановил авиасообщение с внешним миром. В результате в стране оказались заблокированы около 40 тысяч туристов.