В День Земли 15 тысяч велосипедистов проехались по улицам Будапешта

Новости Венгрии. 15 000 велосипедистов выехали на улицы Будапешта в День Земли. Стартовали спортсмены с центральной площади, затем проехали вдоль набережной Дуная и до острова Маргит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги в Будапеште были спроектированы с упором на автомобильное движение. Из-за чего велосипедистам передвигаться по городу раньше было непросто. Но сегодня все иначе. Как анонсировали ранее, теперь каждые выходные до конца лета набережная Дуная будет в распоряжении пешеходов, бегунов и велосипедистов.