Прямой эфир

В День Земли 15 тысяч велосипедистов проехались по улицам Будапешта

23 апреля 2023 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венгрии. 15 000 велосипедистов выехали на улицы Будапешта в День Земли. Стартовали спортсмены с центральной площади, затем проехали вдоль набережной Дуная и до острова Маргит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В День Земли 15 тысяч велосипедистов проехались по улицам Будапешта-1

Дороги в Будапеште были спроектированы с упором на автомобильное движение. Из-за чего велосипедистам передвигаться по городу раньше было непросто. Но сегодня все иначе. Как анонсировали ранее, теперь каждые выходные до конца лета набережная Дуная будет в распоряжении пешеходов, бегунов и велосипедистов.  

# Экология # Новости Венгрии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Центробанк Аргентины поднял базовую учётную ставку до 81%
23 апреля 2023 13:54

Центробанк Аргентины поднял базовую учётную ставку до 81%

Deutsche Bank анонсировал массовое сокращение работников
23 апреля 2023 13:53

Deutsche Bank анонсировал массовое сокращение работников

В 54-й раз в мире прошла акция День Земли
23 апреля 2023 10:48

В 54-й раз в мире прошла акция День Земли