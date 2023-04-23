Медведев заявил, что запрет G7 на экспорт в РФ приведет к разрыву зерновой сделки

Полный запрет на экспорт в Российскую Федерацию со стороны государств-членов «Большой семерки» может обернуться разрывом зерновой сделки. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, приводит информацию РИА Новости.

На своей странице в мессенджере Медведев отметил, что при таком раскладе для стран G7 прервется не только зерновая сделка, но и прикроется импорт из Российской Федерации товаров, в которых нуждаются государства.

Информация о том, что представители «Большой семерки» обсуждают возможность применить запрет на экспорт практически всех товаров в Россию, появилась в четверг, 20 апреля. Правительства стран G7 рассматривают вариант перехода к санкциям, при котором ввоз товаров в РФ запрещен по умолчанию. Отмечается, что есть место и спискам исключений. В них могут войти определенные виды лекарств и сельхозпродукция.