Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу

Новости Украины. Скандал в связи с закрытием трех телеканалов в Украине выходит на мировой уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие от президентского указа «112 Украина», NewsOne и ZIK обратились к международному сообществу.
Письма с заявлением об ограничении свободы слова украинскими властями и давлении на независимые СМИ направлены в ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ, ряд правозащитных фондов и в посольства некоторых государств. В ближайшее время попавшие под санкции телеканалы намерены обжаловать скандальное решение в Верховном суде.
Возмущены произошедшим как внутри страны, так и за ее пределами. В экспертной среде звучит мнение, что президент Зеленский пошел на такой шаг, чтобы прекратить падение своего рейтинга.
Закрытие каналов, штурм телецентра и предложение объявить импичмент Зеленскому. Что происходит в Украине
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины:
Все говорят это уже лично Зеленскому, ни на кого другого мы не обращаем внимания: от того, что пытаются убить свободу слова, закрыть рот журналистам, тарифы ниже не станут. Пенсии не поднимутся, мир в нашу страну не вернется. Если бы это было сделано, то, наверное, и журналистов не надо было бы бояться, не надо было бы бояться той правды, которую обсуждают сейчас на всех телеканалах. Была вчера информация, что еще пару телеканалов надо закрыть: господин президент, закрывая телеканалы, вы свой рейтинг не сохраните и жизнь украинцев от этого лучше не станет! Делайте жизнь в стране лучше, и вам не придется бояться журналистов!