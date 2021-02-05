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Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу

05 февраля 2021 20:23
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Новости Украины. Скандал в связи с закрытием трех телеканалов в Украине выходит на мировой уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие от президентского указа «112 Украина», NewsOne и ZIK обратились к международному сообществу.

Письма с заявлением об ограничении свободы слова украинскими властями и давлении на независимые СМИ направлены в ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ, ряд правозащитных фондов и в посольства некоторых государств. В ближайшее время попавшие под санкции телеканалы намерены обжаловать скандальное решение в Верховном суде.

Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу-1

Возмущены произошедшим как внутри страны, так и за ее пределами. В экспертной среде звучит мнение, что президент Зеленский пошел на такой шаг, чтобы прекратить падение своего рейтинга. 

Закрытие каналов, штурм телецентра и предложение объявить импичмент Зеленскому. Что происходит в Украине

Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу-4

Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины:
Все говорят это уже лично Зеленскому, ни на кого другого мы не обращаем внимания: от того, что пытаются убить свободу слова, закрыть рот журналистам, тарифы ниже не станут. Пенсии не поднимутся, мир в нашу страну не вернется. Если бы это было сделано, то, наверное, и журналистов не надо было бы бояться, не надо было бы бояться той правды, которую обсуждают сейчас на всех телеканалах. Была вчера информация, что еще пару телеканалов надо закрыть: господин президент, закрывая телеканалы, вы свой рейтинг не сохраните и жизнь украинцев от этого лучше не станет! Делайте жизнь в стране лучше, и вам не придется бояться журналистов!

Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу-7

Оппозиция, между тем, уже собирает подписи в поддержку объявления импичмента Зеленскому. Ранее они заявили, что есть все доказательства нарушения Конституции украинским президентом.

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# Международная политика # Нестор Шуфрич # Фотофакт

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