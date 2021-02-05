Попавшие под санкции украинские NewsOne, ZIK и «112 Украина» обратились к международному сообществу

Новости Украины. Скандал в связи с закрытием трех телеканалов в Украине выходит на мировой уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие от президентского указа «112 Украина», NewsOne и ZIK обратились к международному сообществу.

Письма с заявлением об ограничении свободы слова украинскими властями и давлении на независимые СМИ направлены в ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ, ряд правозащитных фондов и в посольства некоторых государств. В ближайшее время попавшие под санкции телеканалы намерены обжаловать скандальное решение в Верховном суде.