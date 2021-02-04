Закрытие каналов, штурм телецентра и предложение объявить импичмент Зеленскому. Что происходит в Украине

Новости Украины. В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала «Наш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 50 активистов собрались у здания и требовали закрыть СМИ, обвиняя журналистов в пророссийской позиции.

Ранее «Наш» провел эфир в поддержку закрытых накануне телеканалов. Основная часть демонстрантов – агрессивно настроенные молодые люди. После того как они попытались прорвать оцепление силовиков, начались столкновения. Полиция применила слезоточивый газ. Задержаны как минимум пять человек.

2 февраля президент Зеленский издал указ о применении к трем телеканалам и его владельцу санкций сроком на пять лет. Эфирное вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK прекращено. Их программы теперь доступны только в интернете.