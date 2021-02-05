В здании офиса Красного Креста на юге Германии взорвался газ

Новости Германии. В здании офиса Красного Креста в городе Мемминген произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали пять человек. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В здании офиса Красного Креста в городе Мемминген произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали пять человек. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощной ударной волной выбило окна здания. Район происшествия оцеплен. Специалисты не исключают возможность повторных взрывов. Причиной ЧП могла стать утечка в газовой трубе, проложенной под улицей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.