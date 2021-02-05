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В здании офиса Красного Креста на юге Германии взорвался газ

05 февраля 2021 11:40
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Новости Германии. В здании офиса Красного Креста в городе Мемминген произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали пять человек. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании офиса Красного Креста на юге Германии взорвался газ-1

Мощной ударной волной выбило окна здания. Район происшествия оцеплен. Специалисты не исключают возможность повторных взрывов. Причиной ЧП могла стать утечка в газовой трубе, проложенной под улицей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

# Взрыв газа # Фотофакт

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