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Полицейского, застрелившего ветерана ВВС при штурме Капитолия, не будут судить

05 февраля 2021 11:53
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Новости США. Полицейского, который застрелил в ходе штурма Капитолия ветерана ВВС, не будут судить. В ходе предварительного расследования состава преступления в действиях офицера не найдено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейского, застрелившего ветерана ВВС при штурме Капитолия, не будут судить-1

Погибшая Эшли Бэббитт была сторонницей экс-президента Дональда Трампа и участвовала в массовых беспорядках 6 января. 35-летняя женщина получила огнестрельное ранение и вскоре скончалась.

Полицейского, застрелившего ветерана ВВС при штурме Капитолия, не будут судить-4

В полиции заявили, что офицер открыл огонь после того, как демонстранты хотели прорваться в зал, где скрывались члены Конгресса. Выстрел раздался в тот момент, когда Эшли попыталась пролезть в разбитое окно.

Расследование громкого дела продолжается. Окончательное решение примет прокуратура США.

# Акции протеста # Эшли Бэббитт # Дональд Трамп # Фотофакт

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