Полицейского, застрелившего ветерана ВВС при штурме Капитолия, не будут судить

Новости США. Полицейского, который застрелил в ходе штурма Капитолия ветерана ВВС, не будут судить. В ходе предварительного расследования состава преступления в действиях офицера не найдено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибшая Эшли Бэббитт была сторонницей экс-президента Дональда Трампа и участвовала в массовых беспорядках 6 января. 35-летняя женщина получила огнестрельное ранение и вскоре скончалась.