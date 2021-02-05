Полицейского, застрелившего ветерана ВВС при штурме Капитолия, не будут судить

Новости США. Полицейского, который застрелил в ходе штурма Капитолия ветерана ВВС, не будут судить. В ходе предварительного расследования состава преступления в действиях офицера не найдено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Полицейского, который застрелил в ходе штурма Капитолия ветерана ВВС, не будут судить. В ходе предварительного расследования состава преступления в действиях офицера не найдено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибшая Эшли Бэббитт была сторонницей экс-президента Дональда Трампа и участвовала в массовых беспорядках 6 января. 35-летняя женщина получила огнестрельное ранение и вскоре скончалась.
В полиции заявили, что офицер открыл огонь после того, как демонстранты хотели прорваться в зал, где скрывались члены Конгресса. Выстрел раздался в тот момент, когда Эшли попыталась пролезть в разбитое окно.
Расследование громкого дела продолжается. Окончательное решение примет прокуратура США.