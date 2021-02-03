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«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов

03 февраля 2021 16:44
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Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов-1

Виной тому санкции президента в отношении трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 3 февраля они были отключены. Журналистское сообщество называет это наступлением на свободу слова. А вот офис главы государства – «попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке». 

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«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов-4

В совместном заявлении трех телеканалов говорится, что они расценивают это решение «как политическую расправу над неугодными СМИ». Похожее мнение высказывают представители компартии Украины. Там считают, что санкции имеют сходство с фашистскими методами управления.

«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины

«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов-7

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:
Я сегодня с тревогой говорю для белорусских телезрителей, что эти запреты это по сути дела использование террористических методов управления национал-олигархическим режимом, имеющие все признаки фашистского толка. А украинские националисты сегодня по сути дела являются очагом еврофашизма, являются передовым отрядом этого еврофашизма в Европе. Вот это и является сегодня общей оценкой происходящего, почему так цинично, нарушая Конституцию, Зеленский ввел санкции на правду, на слово правды для украинского народа.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Петр Симоненко # Фотофакт

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