«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов

Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виной тому санкции президента в отношении трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 3 февраля они были отключены. Журналистское сообщество называет это наступлением на свободу слова. А вот офис главы государства – «попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке».
«Дана команда просто заткнуть максимально рот всем неугодным». Что происходит с телеканалами в Украине?
В совместном заявлении трех телеканалов говорится, что они расценивают это решение «как политическую расправу над неугодными СМИ». Похожее мнение высказывают представители компартии Украины. Там считают, что санкции имеют сходство с фашистскими методами управления.
«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины
Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:
Я сегодня с тревогой говорю для белорусских телезрителей, что эти запреты – это по сути дела использование террористических методов управления национал-олигархическим режимом, имеющие все признаки фашистского толка. А украинские националисты сегодня по сути дела являются очагом еврофашизма, являются передовым отрядом этого еврофашизма в Европе. Вот это и является сегодня общей оценкой происходящего, почему так цинично, нарушая Конституцию, Зеленский ввел санкции на правду, на слово правды для украинского народа.