«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов

Виной тому санкции президента в отношении трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 3 февраля они были отключены. Журналистское сообщество называет это наступлением на свободу слова. А вот офис главы государства – «попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке».

В совместном заявлении трех телеканалов говорится, что они расценивают это решение «как политическую расправу над неугодными СМИ». Похожее мнение высказывают представители компартии Украины. Там считают, что санкции имеют сходство с фашистскими методами управления.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Я сегодня с тревогой говорю для белорусских телезрителей, что эти запреты – это по сути дела использование террористических методов управления национал-олигархическим режимом, имеющие все признаки фашистского толка. А украинские националисты сегодня по сути дела являются очагом еврофашизма, являются передовым отрядом этого еврофашизма в Европе. Вот это и является сегодня общей оценкой происходящего, почему так цинично, нарушая Конституцию, Зеленский ввел санкции на правду, на слово правды для украинского народа.