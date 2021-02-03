«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины

Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виной тому санкции президента в отношении трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 3 февраля они были отключены. Журналистское сообщество называет это наступлением на свободу слова. А вот офис главы государства – «попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке». «С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов

Риторику президента поддержал и министр культуры Украины. Чиновник назвал «112 Украина», NewsOne и Zik «иностранной пропагандистской машиной, опосредованно профинансированной Москвой». У владельца же каналов другое мнение. Он уверяет, что СМИ показывали беспредел власти, «проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов». И назвал санкции «наступлением на правду». «Дана команда просто заткнуть максимально рот всем неугодным». Что происходит с телеканалами в Украине?