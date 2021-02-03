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«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины

03 февраля 2021 16:40
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Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины-1

Виной тому санкции президента в отношении трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 3 февраля они были отключены. Журналистское сообщество называет это наступлением на свободу слова. А вот офис главы государства – «попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке».

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«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины-4

Риторику президента поддержал и министр культуры Украины. Чиновник назвал «112 Украина», NewsOne и Zik «иностранной пропагандистской машиной, опосредованно профинансированной Москвой». У владельца же каналов другое мнение. Он уверяет, что СМИ показывали беспредел власти, «проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов». И назвал санкции «наступлением на правду».

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«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины-7

Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Украина):
Имеет место грубейшее нарушение Конституции и действующего законодательства. Господин Зеленский и Совет национальной безопасности, который он возглавляет, не имеет права применять санкции к гражданину Украины, которым является собственник трех каналов Тарас Козак, народный депутат Украины. У нас есть закон, где сказано, что санкции применяются только и исключительно в отношении иностранных граждан, нерезидентов. Поэтому это не конституционно, это незаконно

# Международная политика # Владимир Зеленский # Виктор Медведчук # Тарас Козак # Фотофакт

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