«Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины

Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виной тому санкции президента в отношении трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 3 февраля они были отключены. Журналистское сообщество называет это наступлением на свободу слова. А вот офис главы государства – «попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке».
«С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов
Риторику президента поддержал и министр культуры Украины. Чиновник назвал «112 Украина», NewsOne и Zik «иностранной пропагандистской машиной, опосредованно профинансированной Москвой». У владельца же каналов другое мнение. Он уверяет, что СМИ показывали беспредел власти, «проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов». И назвал санкции «наступлением на правду».
«Дана команда просто заткнуть максимально рот всем неугодным». Что происходит с телеканалами в Украине?
Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Украина):
Имеет место грубейшее нарушение Конституции и действующего законодательства. Господин Зеленский и Совет национальной безопасности, который он возглавляет, не имеет права применять санкции к гражданину Украины, которым является собственник трех каналов – Тарас Козак, народный депутат Украины. У нас есть закон, где сказано, что санкции применяются только и исключительно в отношении иностранных граждан, нерезидентов. Поэтому это не конституционно, это незаконно.