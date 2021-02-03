«Дана команда просто заткнуть максимально рот всем неугодным». Что происходит с телеканалами в Украине?

Новости Украины. В Украине оппозиция в Раде планирует инициировать импичмент Зеленскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виной тому санкции президента в отношении трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 3 февраля они были отключены. Журналистское сообщество называет это наступлением на свободу слова. А вот офис главы государства – «попыткой вернуть цивилизованные правила игры на медийном рынке». Обо всем по порядку – Дмитрий Боярович.

Черное поле. Сегодня утром значение этого технического термина поняли многие жители Украины. Три телеканала, занимавшие свою частоту в сетке вещания («Украина 112», NewsOne и ZIK), просто выключились. Виной тому санкции, которые ввел Владимир Зеленский в отношении их владельца Тараса Козака.

«Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».

Риторику президента поддержал и министр культуры Украины. Чиновник назвал «112 Украина», NewsOne и ZIK «иностранной пропагандистской машиной, опосредованно профинансированной Москвой». У владельца же каналов другое мнение. Он уверяет, что СМИ показывали беспредел власти, «проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов». И назвал санкции «наступлением на правду». «Это неконституционно». Виктор Медведчук прокомментировал введение санкций против телеканалов Украины

Как бы там ни было, телеканалы отключены. Их программы теперь доступны лишь на YouTube. Санкции введены на пять лет и предусматривают в том числе аннулирование лицензий, блокировку активов, ограничение торговых операций. СМИ не смогут выводить капитал за пределы Украины. Союз журналистов Украины отреагировал на запрет вещания телеканалов, назвав это наступлением на свободу слова. Журналистское сообщество намерено немедленно проинформировать международные институты о таких действиях власти.

Дмитрий Василец, журналист (Украина):

У нас плохо было со свободой слова в стране в 2013-14 годах, но очень сложно было представить, что при Зеленском может быть еще хуже. Такая же история получается и сейчас, когда дана команда просто заткнуть максимально рот всем неугодным, тех, кто критикует, для того, чтобы удержаться и дальше при власти. Ничего хорошего это не сулит. Потому что это все равно шаг в сторону радикализации политического противостояния внутри Украины. В совместном заявлении трех телеканалов говорится, что они расценивают это решение «как политическую расправу над неугодными СМИ». Похожее мнение высказывают представители компартии Украины. Там считают, что санкции имеют сходство с фашистскими методами управления. «С тревогой говорю для белорусских телезрителей». Глава компартии Украины высказался о запрете на вещание телеканалов