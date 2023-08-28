Помощника Си Цзиньпина скрутила охрана на саммите БРИКС, посчитав угрозой лидеру Китая
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Курьез недели – спонтанная рубрика в нашей программе. Помощник Си Цзиньпина отстал от него в кулуарах саммита БРИКС и пытался нагнать, но бдительная служба безопасности саммита расценила бегущего как угрозу и скрутила китайского чиновника. И такие курьезы случаются.
Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:
Прекрасная картинка, иллюстрирующая бдительность работы охраны, которая не всех знает в лицо, но знает главного человека страны. И понимает, что его нужно защитить от всех и прочих. Прекрасная иллюстрация, что все работают. Как мы видим, китайский лидер даже не заметил, что кто-то бежал за ним. Он, видимо, нацелен на предстоящие переговоры, на работу на саммите. Действительно, в данном случае уверенный в себе человек идет, чтобы решать конкретные задачи. И не обращает внимание на прочие моменты.
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