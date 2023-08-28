После серии взрывов на АЗС власти Румынии распорядились проверить все заправки в стране

Также местная прокуратура уже начала расследование. Предварительно, пожар начался во время перекачки газа из одной цистерны в другую из-за непогашенной сигареты. При этом АЗС была лишена лицензии и уже давно работала без нее. Напомним, после серии взрывов на АЗС в Румынии погибли два человека, около 60 пострадали. Многие из них – пожарные, работавшие на месте ЧП. Сейчас несколько человек находятся в критическом состоянии с сильными ожогами. Чтобы помочь раненым, сотни людей выстроились в очереди в пункты сдачи крови.