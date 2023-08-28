Прямой эфир

Южнокорейские рынки морепродуктов теряют покупателей из-за сброса воды с АЭС Фукусима

28 августа 2023 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сброс воды с АЭС Фукусима продолжает волновать соседей Японии. Рынки морепродуктов в Южной Корее потеряли более половины покупателей. А некоторые и вовсе не открылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южнокорейские рынки морепродуктов теряют покупателей из-за сброса воды с АЭС Фукусима-1

Безлюдными стали и многие рестораны. Люди предпочитают отказаться от рыбы вовсе, лишь бы не съесть радиоактивные элементы. Не прекращаются протесты против сброса воды с АЭС даже в самой Японии. Тысячи человек устроили пикет возле атомной электростанции. Демонстранты уверены, что правительство нагло лжет, заявляя о безопасности воды.

Южнокорейские рынки морепродуктов теряют покупателей из-за сброса воды с АЭС Фукусима-4

С этим согласны и эксперты. По их мнению, длительный сброс воды непременно приведет к накоплению радиоактивных веществ в окружающей среде. После чего они попадут в организм человека.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После серии взрывов на АЗС власти Румынии распорядились проверить все заправки в стране
28 августа 2023 19:18

После серии взрывов на АЗС власти Румынии распорядились проверить все заправки в стране

Макрон: Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС в Нигере
28 августа 2023 19:17

Макрон: Франция готова поддержать любые усилия ЭКОВАС в Нигере

Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве
28 августа 2023 14:50

Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете в Киеве