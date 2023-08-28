Южнокорейские рынки морепродуктов теряют покупателей из-за сброса воды с АЭС Фукусима

Сброс воды с АЭС Фукусима продолжает волновать соседей Японии. Рынки морепродуктов в Южной Корее потеряли более половины покупателей. А некоторые и вовсе не открылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безлюдными стали и многие рестораны. Люди предпочитают отказаться от рыбы вовсе, лишь бы не съесть радиоактивные элементы. Не прекращаются протесты против сброса воды с АЭС даже в самой Японии. Тысячи человек устроили пикет возле атомной электростанции. Демонстранты уверены, что правительство нагло лжет, заявляя о безопасности воды.