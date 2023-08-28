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Немецкие СМИ: доллар продолжает терять свою значимость

28 августа 2023 20:04
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Дни доллара как мировой валюты сочтены. Об этом пишут немецкие СМИ. На данный момент около 60 % мировых валютных резервов хранятся именно в долларах, также доллар участвует в 90 % всех валютных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие СМИ: доллар продолжает терять свою значимость-1

Вместе с тем сейчас идет активный поиск альтернатив. Так крупнейшие нефтяные сделки все чаще проводятся в китайских юанях, индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Как считают эксперты, это одна из причин, почему всего лишь за год доллар потерял около 10 % своей стоимости по отношению к евро. И если монополия доллара все-таки падет, то США и Европа рискуют потерять в мире всякую значимость, отмечают эксперты.

# Экономический кризис # Фотофакт

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