Польское правительство хотело вложить 30 млн долларов в топливо, которым нельзя топить

Новости Польши. Власти Польши лихорадочно ищут пути выхода из энергетического кризиса. И некоторые шаги правительства в этом направлении довольно оригинальны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, чтобы восполнить дефицит топлива, там решили использовать угольные отвалы. То есть отбракованную породу.

Но чтобы такой уголь давал хоть какое-то тепло, его будут смешивать с более качественным. Над этим проектом не один месяц трудилось не одно министерство. Для этого даже придумали специальные установки, на которые потребуется более 30 миллионов долларов. И это только по предварительным подсчетам.

Однако эксперты развеяли все надежды правительства. Этот уголь при таких затратах станет золотым. Но самое главное – бесполезным, потому что может оказаться слишком низкого качества, чтобы его можно было использовать для отопления домов. Ведь угольные отвалы обычно состоят из несгораемых частей. То есть польское правительство намерено превратить бюджетные деньги в шлак, а жители страны получат топливо, которое не горит.

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