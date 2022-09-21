Американские СМИ: в росте цен виноват не столько кризис, сколько политика Байдена

И, по мнению журналистов, в этом виноват не столько энергокризис, сколько политика президента США. Он не хочет замечать роста цен на газ и электричество, которые повышаются день ото дня. Глава Белого дома считает, что этой проблемы не существует. Соответственно, не надо искать выхода из критической ситуации. А она станет еще хуже, когда наступят холода. Кроме того, президент намеренно игнорирует инфляцию, с которой обещал покончить в своих предвыборных речах. Ему абсолютно безразлично, что, например, американцы платят на 16 % больше за хлеб, что почти на 40 % подорожали яйца и на 13 % сыр. Так что жителям страны надо готовиться к холодной и голодной зиме.