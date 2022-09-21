Международное энергетическое агентство назвало европейский энергокризис самым тяжёлым за 50 лет

Из-за роста оптовых цен на газ миллионы людей в Европе теперь тратят рекордную сумму своего дохода на электричество и отопление. Например, британцам за коммунальные услуги надо будет отдать как минимум 10 % своего семейного бюджета. В Евросоюзе от повышения цен на энергоносители больше всего пострадали жители Италии и Германии. Счета за электроэнергию в средней итальянской семье, в основном за газ и электроэнергию, подскочили до 5 % от общих расходов. А для немецких домовладельцев цены на отопление за год выросли на 78 %.