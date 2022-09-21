В Польше будут стимулировать экономить электричество специальными премиями

Если человек потратит в 2022 году менее 2 000 киловатт-часов, то цены на электроэнергию для него повышаться не будут. То есть будут заморожены на уровне 2022-го. Помимо этого, экономных будут поощрять специальными премиями. Их размер пока неизвестен, но точно, что это будет целая система, целый пакет помощи, стимулирующий поляков экономить электричество.