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Владимир Макей прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН

21 сентября 2022 10:18
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Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем прибыла в Нью-Йорк, где с 21 по 26 сентября примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН-1

Программой визита предусмотрены выступления главы МИД на общеполитической дискуссии, участие во встречах министров иностранных дел государств – членов ООН. Задачи белорусской делегации будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие легализации санкционной политики Запада в ООН. На полях Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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