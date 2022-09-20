В Литве останавливаются производства – некоторые продукты могут пропасть из магазинов навсегда

Как заявил глава Национальной конфедерации промышленников, из-за высоких цен на электричество в стране остановили работу 16 компаний. И это число будет расти каждую неделю. В основном это предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Сейчас на оплату счетов они вынуждены тратить деньги, которые должны были пойти на повышение зарплат и инвестиции. Некоторые компании, чтобы остаться на плаву и избежать закрытия, а также ради экономии, решили отказаться от производства некоторых продуктов. Возможно, они больше никогда не появятся на прилавках литовских магазинов.