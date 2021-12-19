Польские СМИ назвали солдата Чечко «вероятным шпионом КГБ»

Демарш польского солдата. Ситуация с Эмилем Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, – болезненный удар по имиджу армии ЕС. В этом единодушны эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Интервью с перебежчиком раскрыло масштабы угроз, которые сеет командование у служащих на восточных рубежах. Он заявил о случаях убийства польскими солдатами своих же граждан, не говоря уже о мигрантах. Откровения солдата, несогласного с политикой властей, активно обсуждают в соцсетях, а вся польская пропаганда по-своему отрабатывает повестку. Эмиля Чечко уже успели назвать «вероятным шпионом КГБ».