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Польские СМИ назвали солдата Чечко «вероятным шпионом КГБ»

19 декабря 2021 11:13
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Демарш польского солдата. Ситуация с Эмилем Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, – болезненный удар по имиджу армии ЕС. В этом единодушны эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
Интервью с перебежчиком раскрыло масштабы угроз, которые сеет командование у служащих на восточных рубежах. Он заявил о случаях убийства польскими солдатами своих же граждан, не говоря уже о мигрантах. Откровения солдата, несогласного с политикой властей, активно обсуждают в соцсетях, а вся польская пропаганда по-своему отрабатывает повестку. Эмиля Чечко уже успели назвать «вероятным шпионом КГБ».

Польские СМИ назвали солдата Чечко «вероятным шпионом КГБ»-1

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Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?

# Беларусь-Польша # Эмиль Чечко # Виктория Ходосок # Ксения Лебедева # Фотофакт

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