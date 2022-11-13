Польские полицейские вышли на протест и символично похоронили свою профессию

Европейским странам еще предстоит разобраться со своими внутренними проблемами. А их немало. Энергокризис, дотации украинского конфликта, санкции – все это не проходит бесследно, и в первую очередь бьет по простым европейцам, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Одну за другой страны ЕС охватывают протесты. На неделе они прошли в Польше, Бельгии, Франции, Греции. Люди недовольны повышением цен, инфляцией и с ужасом ждут наступления холодов. Из-за такой экономической ситуации лидеры некоторых европейских государств вынуждены решать, что важнее – внутренние проблемы или приверженность Киеву. Об этом пишет влиятельное американское СМИ Politico. В статье говорится, что массовые протесты усиливают давление на власти, а это уже ставит под угрозу всю американскую кампанию в Европе, развернутую против России и Беларуси.

Еще большее давление на политиков могут оказать и предстоящие в 2023 году выборы разного уровня в ЕС. Как показал уже 2022 год, Европу кренит вправо. И перекос может усилиться под напором протестов и забастовок. Тему продолжит Валерия Попкова.

В Польше казус. Полицейские вышли на улицы, правда, на этой неделе они оказались по другую сторону баррикад. Если раньше шкала недовольства уходила в красную зону в основном у работников социальной сферы, то теперь и сами стражи закона стали на сторону беспорядка. У здания польского правительства в унисон слились недовольные голоса пожарных, таможенников, пограничников, спасателей и других сотрудников подчиненных МВД служб. На транспарантах бастующих в погонах емкие лозунги: «Служба беднеет, анархия свирепствует», «Мы хотим справедливости и достойной жизни» и «Премьер-министр, мы чувствуем себя ущемленными».

Протестным перформансом стала сцена с гробами. Они были обклеены полицейской символикой. Доведенные до отчаяния силовики хотели показать своеобразные похороны своей профессии. В целом все претензии сводились к одному – санкционная политика властей привела к обеднению людей. Жизнь стала слишком дорогой и денег не хватает даже на самое необходимое. Поэтому правоохранители требовали индексировать их заработные платы в соответствии с инфляцией. По подсчетам организаторов, для объявления демарша правительству в Варшаву съехались 6 000 человек. К слову, по некоторым данным, в 2023 году службу намереваются оставить порядка 7 000 силовиков.

Впрочем, не только Польша в еврозоне отличилась протестными настроениями. В Бельгии, Греции и Франции прошли общенациональные забастовки. Требования все те же – улучшение условий труда и повышение зарплат. Лозунги соответствующие: «Зарплата и пенсии – вопрос правосудия», «Думать и бороться это наше право» и «Нетерпимость к высоким ценам».

Кристина Скалуба, местная жительница:

Меры, которые принимает правительство, предназначены только для того, чтобы держать нас на замке. Они дают нам крохи, чтобы мы держали рот закрытым. Но этого не произойдет, потому что так мы просто не выживем.

В Греции даже решили наглядно показать властям сложившуюся ситуацию. Во главе марша протестующие везли пустые тележки из супермаркетов и несли шляпы и одеяла. Кроме того, в Афинах, Париже и Брюсселе протестовали и работники транспорта. В результате в этих городах случился настоящий транспортный коллапс. Авиакомпании массово отменяли рейсы, закрывались станции метро, были перебои в движении поездов и автобусов. У французов протест измерялся в километрах негодования: в результате забастовки на дорогах образовалась 300-километровая пробка.

А вот в Афинах все закончилась беспорядками. Толпа активистов забросала полицию «коктейлями Молотова» и камнями. В ответ традиционно европейские правоохранители применили газ и светошумовые гранаты. По меньшей мере 10 человек задержаны.