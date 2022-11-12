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Массовые протесты в Болгарии: люди не могут прожить даже 10 дней в месяц из-за растущей инфляции

12 ноября 2022 10:54
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Новости Болгарии. Недовольны оплатой труда жители болгарской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые протесты с требованием повысить зарплаты накануне прошли в Софии. Митингующие собрались перед зданием парламента. И на этот раз с письменными требованиями.  

Массовые протесты в Болгарии: люди не могут прожить даже 10 дней в месяц из-за растущей инфляции-1

Активисты подготовили декларацию с призывом скорее принять бюджет на 2023 год, а также защитить права сотрудников и поддержать наиболее уязвимые категории населения. Как заявили активисты, при такой инфляции люди не могут прожить и 10 дней в месяц, не говоря уже о том, чтобы оплачивать свои расходы.  

С аналогичными требованиями повышения зарплаты сегодня выступили и в Берлине. Жители ФРГ жалуются на растущую инфляцию и другие последствия энергокризиса.

# Протесты # Новости Болгарии # Фотофакт

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