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Беларусь не организовывала миграционный кризис. Вот данные европейского исследования

12 ноября 2022 17:28
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Новости Беларуси. Все обвинения в отношении нашей страны оказались лживыми. Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex опубликовало данные наплыва беженцев в государства Старого Света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не организовывала миграционный кризис. Вот данные европейского исследования-1

Исследования европейских экспертов показали, что основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы – 60 тысяч незаконных случаев в 2021 году. На восточной границе ЕС, то есть на границе с Беларусью, зафиксировано только 8 тысяч. И это во время пика миграционного кризиса. Следует учесть, к балканскому направлению более толерантное отношение. А к охране восточных границ подходят всегда с особой предвзятостью.

Беларусь не организовывала миграционный кризис. Вот данные европейского исследования-4

Неоднократно в истории пограничного противостояния всплывали фейки, подготовленные стражами западных рубежей. Но анализ ситуации европейскими экспертами показал: уверения Польши и стран Прибалтики о «беспрецедентном наплыве беженцев» с территории Беларуси были беспочвенными. А все заявления сопредельных стран ЕС о гибридных атаках и миграционном давлении со стороны Беларуси идут вразрез с реальными фактами. Тема миграционного кризиса искусственно нагнетается исключительно в целях сокрытия истинных мотивов стягивания тысяч военных к белорусской границе.

А украинские военные между тем продолжают минировать территории, прилегающие к нашим рубежам. Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на так называемой зеленой границе.

# Беженцы # Фотофакт

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