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В Испании сильный дождь стал причиной наводнения и закрытия аэропорта

13 ноября 2022 10:54
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Новости Испании. Сильный дождь вызвал наводнения на востоке Испании. Закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта у Валенсии, рейсы отменены, для региона объявлен максимальный уровень тревоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании сильный дождь стал причиной наводнения и закрытия аэропорта-1

Продолжаются спасательные операции. Пожарные вытаскивают людей, застрявших и заблокированных в собственных автомобилях. Среди них несовершеннолетние и пожилые люди. Жителям советуют оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется. Но расслабиться экстренным службам Испании не получится. Как заявляют в местном метеоагентстве, шторм идет в сторону Каталонии.  

# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

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