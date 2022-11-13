В Испании сильный дождь стал причиной наводнения и закрытия аэропорта

Новости Испании. Сильный дождь вызвал наводнения на востоке Испании. Закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта у Валенсии, рейсы отменены, для региона объявлен максимальный уровень тревоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжаются спасательные операции. Пожарные вытаскивают людей, застрявших и заблокированных в собственных автомобилях. Среди них несовершеннолетние и пожилые люди. Жителям советуют оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется. Но расслабиться экстренным службам Испании не получится. Как заявляют в местном метеоагентстве, шторм идет в сторону Каталонии.