Прямой эфир

Еврокомиссия прогнозирует рост безработицы из-за экономической рецессии

13 ноября 2022 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зимой ЕС столкнется с рецессией, прогнозирует Европейская комиссия. Эксперты отмечают ослабление внешнеторговой среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Еврокомиссия прогнозирует рост безработицы из-за экономической рецессии-1

Снижается производительность и покупательская способность. На фоне высокой инфляции, которой эксперты и в будущем предсказывают рост, люди пересматривают свои приоритеты. Вместе с этим прогнозируют специалисты и увеличение уровня безработицы, а вот быстрого решения проблем никто не обещает. По мнению Европейской комиссии, восстановление экономики займет немало времени. Так, прежние обороты она наберет не раньше 2024-го года.  

Читайте также:  

Эксперт: инфляция в Германии достигла 70-летнего пика из-за антироссийских санкций  

Литовцы экономят на всём – подорожание коснулось всех сфер жизни, а годовая инфляция превысила 23%  

В ЕС заявили о снижении запасов газа. К середине 2023-го дефицит может достичь 30 млрд кубометров  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь не организовывала миграционный кризис. Вот данные европейского исследования
12 ноября 2022 17:28

Беларусь не организовывала миграционный кризис. Вот данные европейского исследования

В Москве +8°C, в Афинах +19°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 ноября
12 ноября 2022 14:35

В Москве +8°C, в Афинах +19°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 ноября

Эксперт: инфляция в Германии достигла 70-летнего пика из-за антироссийских санкций
12 ноября 2022 14:16

Эксперт: инфляция в Германии достигла 70-летнего пика из-за антироссийских санкций