Еврокомиссия прогнозирует рост безработицы из-за экономической рецессии

Снижается производительность и покупательская способность. На фоне высокой инфляции, которой эксперты и в будущем предсказывают рост, люди пересматривают свои приоритеты. Вместе с этим прогнозируют специалисты и увеличение уровня безработицы, а вот быстрого решения проблем никто не обещает. По мнению Европейской комиссии, восстановление экономики займет немало времени. Так, прежние обороты она наберет не раньше 2024-го года.

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