Еврокомиссия прогнозирует рост безработицы из-за экономической рецессии

Зимой ЕС столкнется с рецессией, прогнозирует Европейская комиссия. Эксперты отмечают ослабление внешнеторговой среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зимой ЕС столкнется с рецессией, прогнозирует Европейская комиссия. Эксперты отмечают ослабление внешнеторговой среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снижается производительность и покупательская способность. На фоне высокой инфляции, которой эксперты и в будущем предсказывают рост, люди пересматривают свои приоритеты. Вместе с этим прогнозируют специалисты и увеличение уровня безработицы, а вот быстрого решения проблем никто не обещает. По мнению Европейской комиссии, восстановление экономики займет немало времени. Так, прежние обороты она наберет не раньше 2024-го года.
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