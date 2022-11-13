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Индонезия усиливает меры безопасности и готовится встречать гостей саммита G20

13 ноября 2022 14:15
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Новости Индонезии. Индонезия усиливает меры безопасности в преддверии саммита G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Индонезия усиливает меры безопасности и готовится встречать гостей саммита G20-1

Он стартует на острове Бали во вторник, 15 ноября, но уже сейчас туда начинают прибывать первые гости – это представители государств двадцати крупнейших экономик. На их долю приходится около 85 % мирового ВВП.  

Индонезия усиливает меры безопасности и готовится встречать гостей саммита G20-4

Нынешний саммит обещает быть насыщенным и необычным. Так, в его рамках впервые в истории встретятся президент США и председатель КНР. Ожидается, что главной темой их беседы станет остров Тайвань.  

# Международная политика # Джо Байден # Си Цзиньпин # Новости Индонезии # Фотофакт

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