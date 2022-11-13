Индонезия усиливает меры безопасности и готовится встречать гостей саммита G20

Новости Индонезии. Индонезия усиливает меры безопасности в преддверии саммита G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стартует на острове Бали во вторник, 15 ноября, но уже сейчас туда начинают прибывать первые гости – это представители государств двадцати крупнейших экономик. На их долю приходится около 85 % мирового ВВП.