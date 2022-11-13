Доллар всегда будет резервной валютой и почему? Дискуссия политологов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Только доминирование на международной арене и контроль международной финансовой системой позволяет США сохранить доллар как резервную валюту. Если не будет доллара как резервной валюты, то вообще не будет среднего класса в США, потому что сегодня каждый день вы идете в обменник и даете в долг США. Долг этот никогда не будет возвращен. Все это знают. В любой момент США могут обнулить свои обязательства. Еще нам не надо думать, будет или нет. Мы должны провоцировать это, а если мы не способны провоцировать, мы будем смотреть, как они у нас это провоцируют. Либо Россия заявляет о себе, что она проводит военные операции, что она является мировой державой. Если не можете, берите билет и наблюдайте, потому что на вашей территории каждые выборы, любые социально-политические потрясения у вас создают проблемы, а вы сидите и смотрите. Когда вы сможете создавать там проблемы, к вам не смогут приходить. Когда они будут чувствовать угрозу внутренней интервенции, в том числе с учетом технического (интернет и прочее). Там хорошая резидентура, там много общественного сектора. Надо работать, чтобы США немножко ослабли внутри.

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:

Я бы хотел для начала пояснить, что в нынешний момент положение резервной валюты и сильный банковский сектор США дает преференции очень ограниченному числу людей. Наоборот, в настоящий момент именно курс на усиление роли банковской системы США наносил ущерб, ликвидируя рабочие места и приводя к выводу производства в страны с более дешевым рынком труда, против чего и протестовал Трамп во время своего президентского срока. Об этом был его лозунг «Сделаем Америку снова великой» – о возрождении американской промышленности. Американцам в нынешний момент есть куда отступать под влиянием проблем и неудач. Надежда Сасс, СТВ:

Заметьте, в связи с кризисом ЕС некоторые крупные концерны перебираются из Германии в США.