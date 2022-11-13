Доллар всегда будет резервной валютой и почему? Дискуссия политологов
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Вадим Боровик, политолог:
Только доминирование на международной арене и контроль международной финансовой системой позволяет США сохранить доллар как резервную валюту. Если не будет доллара как резервной валюты, то вообще не будет среднего класса в США, потому что сегодня каждый день вы идете в обменник и даете в долг США. Долг этот никогда не будет возвращен. Все это знают. В любой момент США могут обнулить свои обязательства. Еще нам не надо думать, будет или нет. Мы должны провоцировать это, а если мы не способны провоцировать, мы будем смотреть, как они у нас это провоцируют. Либо Россия заявляет о себе, что она проводит военные операции, что она является мировой державой. Если не можете, берите билет и наблюдайте, потому что на вашей территории каждые выборы, любые социально-политические потрясения у вас создают проблемы, а вы сидите и смотрите. Когда вы сможете создавать там проблемы, к вам не смогут приходить. Когда они будут чувствовать угрозу внутренней интервенции, в том числе с учетом технического (интернет и прочее). Там хорошая резидентура, там много общественного сектора. Надо работать, чтобы США немножко ослабли внутри.
Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:
Я бы хотел для начала пояснить, что в нынешний момент положение резервной валюты и сильный банковский сектор США дает преференции очень ограниченному числу людей. Наоборот, в настоящий момент именно курс на усиление роли банковской системы США наносил ущерб, ликвидируя рабочие места и приводя к выводу производства в страны с более дешевым рынком труда, против чего и протестовал Трамп во время своего президентского срока. Об этом был его лозунг «Сделаем Америку снова великой» – о возрождении американской промышленности. Американцам в нынешний момент есть куда отступать под влиянием проблем и неудач.
Надежда Сасс, СТВ:
Заметьте, в связи с кризисом ЕС некоторые крупные концерны перебираются из Германии в США.
Вадим Боровик:
Сейчас будут ездить на немецком автомобиле, а акционерами будут американские компании. Из Тайваня все производство микрочипов и микросхем вывозят в США и строят соответствующие заводы.
Никита Мендкович:
Я понимаю, что вам незнакома эта тема. Я постараюсь объяснить максимально доступно. Очень многие не понимают экономическую специфику, которую я здесь объясняю. В Америке действительно есть фундамент для противоречий двух курсов развития: ставка на банковскую систему (то, что сейчас ситуативно отстаивают демократы, против чего протестовал Трамп во время своего президентского срока) либо ставка на возрождение реального производства. Возрождение реального производства может происходить даже в условиях внешнего ослабления США, ослабления давления на Европу и отказа от санационной агрессии, которая наносить определенный экономический ущерб здесь и сейчас. Поэтому противостояние по этой линии, полемика строго в рамках национальных интересов США сейчас возможна.
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