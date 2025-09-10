Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко.

Истерическое поведение и работа на публику – такой диагноз политическому руководству Польши поставили эксперты. Речь о реакции на ночной инцидент, связанный с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никакого акта агрессии в отношении этой страны не было. Как заявили в Минобороны Беларуси, беспилотники, залетевшие на польскую территорию, потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

С официальным заявлением выступило и Минобороны России. Минувшей ночью Вооруженные силы нанесли удары по ряду объектов на территории Украины – это предприятия военно-промышленного комплекса. Объекты для поражения на территории Польши не планировались, заявили в ведомстве. Также там подчеркнули готовность провести консультации с Министерством обороны Польши по данной теме.

Отметим, Дональд Туск сходу заявил о том, что беспилотники российские. Следом в этом же заявлении говорилось, что специалисты начнут идентифицировать сбитые БПЛА. Заочные обвинения только подтверждают, что информационный шум вокруг темы носит политический характер.

Дроны падали и прежде: в Эстонии, в Румынии. В Польше, напомним, в 2023 году вследствие падения украинской ракеты вовсе погибли два фермера. Тему замяли. В нынешней же ситуации в воздух подняли авиацию НАТО, помощь оказали военные Нидерландов. Была приостановлена работа четырех аэропортов.