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В России готовы провести консультации с Минобороны Польши по вопросу залетевших туда беспилотников

10 сентября 2025 13:33
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Истерическое поведение и работа на публику – такой диагноз политическому руководству Польши поставили эксперты. Речь о реакции на ночной инцидент, связанный с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никакого акта агрессии в отношении этой страны не было. Как заявили в Минобороны Беларуси, беспилотники, залетевшие на польскую территорию, потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территории неизвестных БПЛА – Муравейко.

В России готовы провести консультации с Минобороны Польши по вопросу залетевших туда беспилотников-2

С официальным заявлением выступило и Минобороны России. Минувшей ночью Вооруженные силы нанесли удары по ряду объектов на территории Украины – это предприятия военно-промышленного комплекса. Объекты для поражения на территории Польши не планировались, заявили в ведомстве. Также там подчеркнули готовность провести консультации с Министерством обороны Польши по данной теме.

Отметим, Дональд Туск сходу заявил о том, что беспилотники российские. Следом в этом же заявлении говорилось, что специалисты начнут идентифицировать сбитые БПЛА. Заочные обвинения только подтверждают, что информационный шум вокруг темы носит политический характер.

Дроны падали и прежде: в Эстонии, в Румынии. В Польше, напомним, в 2023 году вследствие падения украинской ракеты вовсе погибли два фермера. Тему замяли. В нынешней же ситуации в воздух подняли авиацию НАТО, помощь оказали военные Нидерландов. Была приостановлена работа четырех аэропортов.

В НАТО не считают нападением залет на территорию Польши беспилотников.

В России готовы провести консультации с Минобороны Польши по вопросу залетевших туда беспилотников-4

Александр Дудчак, политолог, член совета движения «Другая Украина»:
Удивительная гипервозбужденность польской публики, руководства по поводу того, что дроны залетели. С чего, собственно, они так переживают? Все-таки боевые действия идут и такое может быть.

В России готовы провести консультации с Минобороны Польши по вопросу залетевших туда беспилотников-6

Отметим, в одном из упавших беспилотников, который продемонстрировали СМИ, специалисты определили «Герберу» – пустышку. Подобные дроны используют для вскрытия ПВО противника и разряжения его систем. То есть данный БПЛА не имеет боевой части. Но авиация НАТО в небо все-таки была поднята.

# Международная политика # Польша

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