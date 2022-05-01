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В Греции митингующие призвали поднять зарплаты и прекратить тратить деньги на вооружение

01 мая 2022 12:58
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Новости Греции. В Греции Первомай отметили многочисленными демонстрациями и даже забастовкой. Ее сегодня объявили моряки и служащие паромного сообщения. В Праздник труда они потребовали условий его улучшения и повышения зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Греции митингующие призвали поднять зарплаты и прекратить тратить деньги на вооружение -1

В Афинах прошли несколько митингов. Их организаторами были различные профсоюзы и партии. Более 10 тысяч демонстрантов заняли весь центр города и площадь перед парламентом. Требования у всех были одни – изменить экономическую политику страны, остановить рост цен, обеспечить достойную зарплату и усилить соцзащиту. Митингующие призвали правительство и парламент отменить законы, которые, по их мнению, ущемляют права работников, а также прекратить тратить деньги на вооружение.  

# Акции протеста # Фотофакт

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